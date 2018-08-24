Северный поток-2 не сделает Германию зависимой от России, - Меркель

CA-NEWS (CA) - Проект магистрального газопровода Северный поток-2 по дну Балтийского моря не сделает Германию зависимой от российских энергоносителей, сказала 24 августа канцлер Германии Ангела Меркель на встрече со студентами в Тбилиси, передает Reuters.

Против строительства трубопровода Северный поток-2 выступают США, угрожающие санкциями инвесторам в проект, в то время как ряд европейских стран поддерживают его, ссылаясь на экономическую выгоду.

Меркель заверила, что Берлин хочет быть уверенным в том, что Россия продолжит транспортировку некоторого объёма газа через территорию Украины даже после завершения строительства Северного потока-2.

23 августа Меркель отправилась с визитом в страны Южного Кавказа. 25 августа канцлер прибудет в Баку, где встретится с президентом Азербайджана Ильхамом Алиевым и обсудит поставки каспийского газа в Европу по Южному газовому коридору.