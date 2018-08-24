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  24 августа 2018
Центральноазиатская новостная служба
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Торговые переговоры США и Китая завершились без серьезного прорыва

CA-NEWS (CA) - Китай и США завершили в четверг двухдневные переговоры, не достигнув значительного прорыва, поскольку торговый конфликт между двумя странами еще больше обострился после введения взаимных пошлин на импорт товаров общей стоимостью $16 миллиардов, сообщает Reuters.

В ходе переговоров стороны обсудили вопросы, связанные со «структурными проблемами в Китае», включая политику защиты интеллектуальной собственности и передачи технологий, сказала пресс-секретарь Белого Дома Линдси Уолтерс.

Вступление в силу 23 августа последних 25% пошлин не сорвало переговоры, которые проводятся впервые с момента июньской встречи министра торговли США с вице-премьером Госсовета КНР Лю Хэ в Пекине.

В кратком заявлении, опубликованном в пятницу министерством торговли Китая, говорится, что стороны провели «конструктивный» и «откровенный» обмен мнениями по торговым вопросам, а также намерены поддерживать контакты для определения дальнейших шагов.

Сотрудники администрации Трампа расходятся во мнениях касательно того, каким образом оказать давление на Пекин, однако Белый дом, по-видимому, считает, что США выигрывают в этом противостоянии, поскольку экономика Китая замедляется, а фондовые рынки страны снижаются.

Деловые круги выразили надежду, что встреча может привести к проведению более серьезных переговоров о торговой политике Китая и изменений в ней, которые требует провести президент США Дональд Трамп. Однако сам президент в понедельник в интервью Reuters сказал, что он «не ожидает значительного прогресса» от переговоров на этой неделе.

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