Туркменистан призывает страны Центральной Азии создать правовой механизм по управлению водными ресурсами

CA-NEWS (TM) - Президент Туркменистана Гурбангулы Бердымухамедов призывает страны Центральной Азии создать правовой механизм по управлению водными ресурсами в регионе. Об этом он сказал 24 августа в рамках Саммита глав государств-учредителей Международного фонда сохранения Арала в Авазе.

Глава республики напомнил, что на VII Всемирном форуме в городе Тэгу (Республика Корея) туркменская сторона заявила о необходимости продвижения «водной дипломатии» в качестве новой формы многостороннего дипломатического общения по водным вопросам. Именно в этом, по его словам, страна видит возможность системного диалога, нацеленного на рассмотрение всех проблем, связанных с сохранением водных ресурсов, их разумным и рациональным использованием.

«Данное предложение Туркменистана приобретает в настоящее время особую актуальность. Сегодня действительно нужны системные механизмы международного сотрудничества, направленные на минимизацию рисков. Требуются четко прописанные правила, своего рода кодекс поведения, который бы основывался на учете интересов всех государств и был бы обусловлен, прежде всего, нуждами людей, их привычным, складывавшимся веками укладом жизни. Вода – это общее достояние всего человечества, принадлежащее всем народам планеты.

Туркменистан выступает в поддержку инициативы Организации Объединенных Наций о признании доступа к воде фундаментальным правом человека. В основе такого подхода лежат всеобщее право на пользование водными ресурсами и ответственность за эффективное управление ими», - заявил Г.Бердымухамедов.

Он подчеркнул, что одним из важнейших вопросов в Центральной Азии является создание правового механизма, учитывающего интересы всех стран региона в вопросе интегрированного управления водными ресурсами, особенно с учетом проблемы изменения климата и уменьшения водных ресурсов. Президент подтвердил готовность Туркменистана к тесному и конструктивному сотрудничеству со всеми государствами региона.