РегистрацияВход

чужой компьютер

16+
мобильная версия [РУС] [ENG] [КЫРГ]
  24 августа 2018
Центральноазиатская новостная служба
экономика общество политика новости компаний происшествия спорт
Поборы в школах Казахстана стали обыденным делом, но они незаконны, - АДГСПК

CA-NEWS (KZ) - Поборы в школах Казахстана стали обыденным делом, сказал заместитель председателя Агентства по делам государственной службы и противодействию коррупции Олжас Бектенов на совещании по вопросам повышения качества оказываемых услуг в сфере образования.

Он отметил необходимость скорейшей автоматизации процессов оказания госуслуг и устранения административных барьеров в системе образования.

«Особо хотел бы отметить проблему поборов в школах. Они, к сожалению, уже стали обыденным явлением. Многие родители уже свыклись с этой мыслью и считают, что так и должно быть. Но это не так. Государство выделяет достаточно средств на все нужды школ, в том числе ремонт и другие мероприятия. Поборы с родителей в любой форме незаконны. То же самое касается и детских садов», - сказал замглавы антикоррупционной службы.

По его словам, госорганы должны активно работать над решением проблемы.

Совещание проходило в формате живого диалога, с выработкой конкретных рекомендаций и обозначением сроков их исполнения.

Кроме того, на совещании обсуждалась необходимость реформирования учреждений образования, в результате чего станет возможным повышение заработных плат учителям и воспитателям детских садов, будут улучшены условия для учащихся без выделения дополнительных бюджетных средств.

print
  • Около 20 граждан Таджикистана застряли в аэропорту Стамбула из-за очереди на оплату штрафа
  • Монголия заинтересована в укреплении отношений с Евросоюзом — спикер парламента
  • Нарушений в размерах праздничного дастархана в Таджикистане не выявили
    • Комментарии
    Для добавления комментария необходимо быть нашим подписчиком
    Who is Who о нас Реклама



    Яндекс.Метрика
    © CA-NEWS: Центральноазиатская новостная служба, 2007-2018.
    Все права защищены и охраняются законом. Любое использование материалов сайта допустимо при условии наличия активной гиперссылки на CA-NEWS, за исключением материалов, опубликованных на ленте новостей - Кыргызстан, а также касающихся КР.
    Редакция не несет ответственности за достоверность информации, опубликованной в рекламных объявлениях.
    Редакция может не разделять мнения авторов статей в рубрике "Анализы и комментарии".
    Наш адрес:Кыргызстан, г.Бишкек,
    ул. Московская 189

    news@ca-news.org
    canews@asia.com
    ×