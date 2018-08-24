Поборы в школах Казахстана стали обыденным делом, но они незаконны, - АДГСПК

CA-NEWS (KZ) - Поборы в школах Казахстана стали обыденным делом, сказал заместитель председателя Агентства по делам государственной службы и противодействию коррупции Олжас Бектенов на совещании по вопросам повышения качества оказываемых услуг в сфере образования.

Он отметил необходимость скорейшей автоматизации процессов оказания госуслуг и устранения административных барьеров в системе образования.

«Особо хотел бы отметить проблему поборов в школах. Они, к сожалению, уже стали обыденным явлением. Многие родители уже свыклись с этой мыслью и считают, что так и должно быть. Но это не так. Государство выделяет достаточно средств на все нужды школ, в том числе ремонт и другие мероприятия. Поборы с родителей в любой форме незаконны. То же самое касается и детских садов», - сказал замглавы антикоррупционной службы.

По его словам, госорганы должны активно работать над решением проблемы.

Совещание проходило в формате живого диалога, с выработкой конкретных рекомендаций и обозначением сроков их исполнения.

Кроме того, на совещании обсуждалась необходимость реформирования учреждений образования, в результате чего станет возможным повышение заработных плат учителям и воспитателям детских садов, будут улучшены условия для учащихся без выделения дополнительных бюджетных средств.