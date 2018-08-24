Путин назначил нового посла в Минске

CA-NEWS (CA) - Президент России Владимир Путин назначил Михаила Бабича послом в Беларуси и своим спецпредставителем по развитию сотрудничества с этой страной и провел с ним встречу, сообщает пресс-служба главы государства.

«Михаил Викторович, вы едете работать в Белоруссию. Видимо, не нужно Вам говорить о том, насколько важным является взаимодействие с нашим главным союзником, партнером – с Белоруссией, – насколько для России важно это направление работы», - отметил Путин в ходе переговоров.

«Белоруссия является членом и ОДКБ, и Евразэс. Мы строим еще совершенно особый формат, выстраиваем Союзное государство. Так что направлений деятельности очень много. Вы будете заниматься не только дипломатической работой, но и работой в сфере экономики, представляя интересы России как спецпредставитель», - также сказал Путин.

Михаил Бабич в свою очередь поблагодарил за доверие и выбор его на эту должность.

«Полномочия специального представителя президента Российской Федерации по торгово-экономическим отношениями, безусловно, позволят значительно повысить эффективность этой работы», - заключил Бабич.