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  24 августа 2018
Центральноазиатская новостная служба
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Путин назначил нового посла в Минске

CA-NEWS (CA) - Президент России Владимир Путин назначил Михаила Бабича послом в Беларуси и своим спецпредставителем по развитию сотрудничества с этой страной и провел с ним встречу, сообщает пресс-служба главы государства.

«Михаил Викторович, вы едете работать в Белоруссию. Видимо, не нужно Вам говорить о том, насколько важным является взаимодействие с нашим главным союзником, партнером – с Белоруссией, – насколько для России важно это направление работы», - отметил Путин в ходе переговоров.

«Белоруссия является членом и ОДКБ, и Евразэс. Мы строим еще совершенно особый формат, выстраиваем Союзное государство. Так что направлений деятельности очень много. Вы будете заниматься не только дипломатической работой, но и работой в сфере экономики, представляя интересы России как спецпредставитель», - также сказал Путин.

Михаил Бабич в свою очередь поблагодарил за доверие и выбор его на эту должность.

«Полномочия специального представителя президента Российской Федерации по торгово-экономическим отношениями, безусловно, позволят значительно повысить эффективность этой работы», - заключил Бабич.

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