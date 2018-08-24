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  24 августа 2018
Центральноазиатская новостная служба
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В Таджикистане у мобильных компаний образовались очереди, чтобы успеть бесплатно зарегистрировать сим-карту

CA-NEWS (TJ) - У офисов мобильных компаний Таджикистана наблюдаются огромные очереди из желающих приобрести сим-карты бесплатно, сообщает Радио Озоди. На днях мобильные операторы разослали своим абонентам смс-сообщение, подтверждающее подорожание с 1 сентября сим-карт до 250 сомони ($26,5). Эту же сумму нужно будет заплатить, чтобы переоформить абонентский номер.

Некоторые абоненты мобильных компаний решили до 1 сентября приобрести новую и перерегистрировать сверх положенных двух сим-карт на человека бесплатно.

Житель Душанбе Эхромиддин Фаёзов решил обзавестись еще одной сим-картой - в Таджикистане абонент может иметь на руках две сим-карты одной компании. «Я здесь у офиса мобильной компании с самого утра. Хочу приобрести еще одну симку, пока она бесплатна. Нам сказали ждать своей очереди. А очередь, сами видите, достаточно огромная. Если не удастся сегодня-завтра приобрести вторую сим-карту, тогда придется купить ее по новой цене», - говорит он.

Напомним, в начале августа стало известно, что стоимость сим-карты в Таджикистане повысится до 250 сомони ($26,5) . По словам представителей мобильных компаний, идея повысить стоимость сим-карт исходила от министерства внутренних дел Таджикистана. В компаниях отметили, что на одной из встреч с участием топ-менеджеров мобильных операторов представители службы связи и правоохранительных органов вынесли на обсуждение вопрос о повышении цен на сим-карты. Встреча состоялась после атаки на иностранных велотуристов 29 июля в Дангаре — в контексте борьбы с терроризмом, и инициаторы обосновали свою идею так: «чтобы народ не так часто менял сим-карты».

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