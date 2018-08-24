Уровень воды в Северном Арале с 2010 года держится на отметке в 42 метра

CA-NEWS (KZ) - Экология бассейна Аральского моря и Приаралья улучшается, сказал президент Казахстана Нурсултан Назарбаев 24 августа на Саммите глав государств-учредителей Международного фонда сохранения Арала в Туркменистане, сообщает пресс-служба Акорды.

По его словам, МФСА активно взаимодействует на международном уровне, благодаря чему Аральскому региону оказывается существенная помощь со стороны мирового сообщества и международных финансовых институтов.

«Наши совместные усилия способствовали тому, что Фонд получил статус наблюдателя при Генеральной Ассамблее ООН», - напомнил глава республики.

Он отметил, что трансграничные водные ресурсы Центральной Азии являются общим достоянием и благом всех народов региона, и подчеркнул, что все государства ведут активный поиск решений, генерируют рациональные идеи и конкретные проекты.

«По инициативе туркменской стороны, прорабатывается вопрос принятия под эгидой Организации Объединенных Наций Спецпрограммы ООН для стран бассейна Аральского моря. По предложению таджикской стороны, Генеральная ассамблея ООН объявила о Международном десятилетии действий «Вода для устойчивого развития» с 2018 года. Узбекской стороной на высоком уровне в июне текущего года в Ташкенте проведен центральноазиатский Международный экологический форум. По инициативе кыргызской стороны, при поддержке структур ООН разработана «Стратегическая программа действий для бассейнов рек Чу и Талас», - сказал президент.

Он добавил, что Казахстан также ведет работу в данном направлении, и пригласил делегации стран принять участие в работе VIII сессии Совещания сторон Конвенции ООН по охране и использованию трансграничных водотоков и международных озер, которая пройдет в Астане 10-12 октября.

Глава государства отдельно остановился на положительных результатах, которые стали возможными благодаря предпринимаемым совместным усилиям.

«В результате реализации крупномасштабного проекта «Регулирование русла реки Сырдарья и сохранение северной части Аральского моря» значительно улучшилась экологическая обстановка в нижнем течении реки Сырдарья. Восстановлен Северный Арал, где с 2010 года уровень воды держится на стабильной отметке в 42 метра, наблюдается снижение солености воды, восстанавливается кормовая база моря, флора и фауна. Улучшились микроклимат и социальные условия в казахстанской части Приаралья. Открыт ряд рыбоперерабатывающих предприятий, продукция которых экспортируется за рубеж», - сказал Назарбаев.

Он добавил, что настало время автоматизации системы управления, распределения, учета и мониторинга водных ресурсов бассейна Аральского моря, в том числе их качества. В нынешних условиях, по его словам, важно вернуться к вопросу создания Международного водно-энергетического консорциума Центральной Азии, необходимо рассмотреть вопрос постоянной дислокации Исполнительного комитета МФСА в одной из стран региона.

«Мы определили здесь новые приоритеты и задачи. Решение этих вопросов имеет принципиально важное значение для обеспечения устойчивого развития и процветания Центральной Азии. Поэтому все это требует от нас дальнейших скоординированных совместных действий», - заявил президент.