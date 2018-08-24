В Петербурге суд заочно арестовал гражданина Узбекистана, как предполагаемого организатора теракта в метро

CA-NEWS (UZ) - Басманный суд Москвы 23 августа санкционировал заочный арест предполагаемых организаторов теракта в метро Санкт-Петербурга в 2017 году, членов группировки "Джамаат Ат-Тавхид Валь-Джихад" (запрещена на территории РФ) уроженца Кыргызстана Сирожиддина Мухтарова и гражданина Узбекистана Бобиржона Махбубова, передает ТАСС из зала суда.

"Ходатайство следствия удовлетворить, избрать Мухтарову меру пресечения в виде заключения под стражу заочно на два месяца", - огласила постановление судья Елена Ленская. Согласно постановлению суда, срок содержания под стражей будет исчисляться с момента экстрадиции обвиняемого на территорию РФ, а именно с момента пересечения обвиняемым границы РФ или с момента его задержания на территории РФ.

Срок заочного ареста Махбубова также составляет два месяца и исчисляется с момента экстрадиции в Россию.

По словам представителя СК, местонахождение Мухтарова и Махбубова не установлено, они находятся в федеральном и международном розыске и скрываются от следствия. Уголовное дело Мухтарова было выделено в отдельное производство 17 июля 2017 года. Тогда же было выделено в отдельно производство дело Махбубова. Срок следствия по каждому делу установлен до 3 октября.

Мухтаров и Махбубов обвиняются по ч. 1 ст. 205.1 ("Содействие террористической деятельности") УК РФ, санкции по которой предусматривают максимальное наказание до 15 лет лишения свободы. Им вменяется по 12 эпизодов террористической направленности.

Взрыв в вагоне петербургского метрополитена на перегоне между станциями "Технологический институт" и "Сенная площадь" прогремел 3 апреля 2017 года, он был квалифицирован как теракт. Жертвами теракта стали 15 пассажиров метро, пострадавшими признано 103 человека. Фигурантами по уголовному делу о причастности к теракту проходят около двух десятков человек.