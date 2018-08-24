Церемония рукопожатия и фотографирования президентов стран Центральной Азии на саммите в Туркменистане

CA-NEWS (TM) - В туристической зоне «Аваза» города Туркменбаши 24 августа проходит Саммит глав государств-учредителей Международного фонда сохранения Арала.

Во встрече в узком и широком форматах участвуют президенты Казахстана Нурсултан Назарбаев, Кыргызстана Сооронбай Жээнбеков, Таджикистана Эмомали Рахмон, Узбекистана Шавкат Мирзиеев и Туркменистана Гурбангулы Бердымухамедов.

Перед мероприятием глава республики, председательствующей в форуме, провел двусторонние встречи с коллегами, после чего начался и сам саммит, которому предшествовала церемония рукопожатия и фотографирования.

Телерадиокомплекс президента РК опубликовал видео о том, как это было: