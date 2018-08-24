Пострадавшие альпинисты из РФ не могут выехать из Таджикистана из-за страховой компании

CA-NEWS (TJ) - Российские альпинисты, пострадавшие при жесткой посадке вертолета Ми-8 в горах Таджикистана, остаются в медцентре «Истиклол» в Душанбе и пока не могут выехать в Россию из-за задержки со стороны страховой компании. Об этом 24 августа ТАСС сообщил заведующий реанимационным отделением медцентра Назар Атакулаев.

«Они раньше находились в реанимационном отделении, а сейчас в общей палате, где лежат больные с состоянием средней тяжести. Это супруги Татьяна [Горбатюк] и Дмитрий [Кумшаев]. Говорят, страховая компания работает над тем, чтобы они уехали в Россию. Но я не знаю, какая это страховая компания и почему происходит задержка», - сообщил Атакулаев.

По словам Атакулаева, состояние Горбатюк и Кумшаева позволяет им быть выписанными из медцентра. Желание покинуть Таджикистан, также высказали еще два альпиниста - гражданин РФ и Испании, которые остаются в реанимационном отделении. Как отметил Атакулаев, их состояние стабильно и они могут быть переведены в общее отделение медцентра.

Ранее директор по внешним и внутренним коммуникациям страховой компании «Альянс», которая застраховала супругов Кумшаева и Горбатюк, Наталья Березина сообщила, что компания консультируется с врачами и определяет стратегию транспортировки, которая будет в наилучшей степени соответствовать состоянию Горбатюк. Также Березина подчеркнула, что стоимость перелета санавиацией превышает максимальную сумму, предусмотренную полисом страхования пострадавшей.

Напомним, 12 августа вертолет Ми-8 совершил жесткую посадку в горах Таджикистана. Он перевозил альпинистов, совершивших восхождение на пик Исмаила Самани (7495 м), высочайшую вершину в бывшем СССР, в базовый лагерь в низовьях ледника Фортамбек. На борту находились три члена экипажа, а также 15 альпинистов, среди которых 13 россиян, один гражданин Белоруссии и один подданный Испании. В результате жесткой посадки погибли три российских альпиниста и два члена экипажа - граждане Таджикистана, еще 13 человек пострадали.