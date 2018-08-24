РегистрацияВход

чужой компьютер

16+
мобильная версия [РУС] [ENG] [КЫРГ]
  24 августа 2018
Центральноазиатская новостная служба
экономика общество политика новости компаний происшествия спорт
Пострадавшие альпинисты из РФ не могут выехать из Таджикистана из-за страховой компании

CA-NEWS (TJ) - Российские альпинисты, пострадавшие при жесткой посадке вертолета Ми-8 в горах Таджикистана, остаются в медцентре «Истиклол» в Душанбе и пока не могут выехать в Россию из-за задержки со стороны страховой компании. Об этом 24 августа ТАСС сообщил заведующий реанимационным отделением медцентра Назар Атакулаев.

«Они раньше находились в реанимационном отделении, а сейчас в общей палате, где лежат больные с состоянием средней тяжести. Это супруги Татьяна [Горбатюк] и Дмитрий [Кумшаев]. Говорят, страховая компания работает над тем, чтобы они уехали в Россию. Но я не знаю, какая это страховая компания и почему происходит задержка», - сообщил Атакулаев.

По словам Атакулаева, состояние Горбатюк и Кумшаева позволяет им быть выписанными из медцентра. Желание покинуть Таджикистан, также высказали еще два альпиниста - гражданин РФ и Испании, которые остаются в реанимационном отделении. Как отметил Атакулаев, их состояние стабильно и они могут быть переведены в общее отделение медцентра.

Ранее директор по внешним и внутренним коммуникациям страховой компании «Альянс», которая застраховала супругов Кумшаева и Горбатюк, Наталья Березина сообщила, что компания консультируется с врачами и определяет стратегию транспортировки, которая будет в наилучшей степени соответствовать состоянию Горбатюк. Также Березина подчеркнула, что стоимость перелета санавиацией превышает максимальную сумму, предусмотренную полисом страхования пострадавшей.

Напомним, 12 августа вертолет Ми-8 совершил жесткую посадку в горах Таджикистана. Он перевозил альпинистов, совершивших восхождение на пик Исмаила Самани (7495 м), высочайшую вершину в бывшем СССР, в базовый лагерь в низовьях ледника Фортамбек. На борту находились три члена экипажа, а также 15 альпинистов, среди которых 13 россиян, один гражданин Белоруссии и один подданный Испании. В результате жесткой посадки погибли три российских альпиниста и два члена экипажа - граждане Таджикистана, еще 13 человек пострадали.

print
  • 10 граждан Таджикистана получили гражданство России
  • Жертвами атаки под Парижем стали мать и сестра нападавшего
  • Финансовые махинации бывшего адвоката Дональда Трампа, - Би-Би-Си
    • Комментарии
    Для добавления комментария необходимо быть нашим подписчиком
    Who is Who о нас Реклама



    Яндекс.Метрика
    © CA-NEWS: Центральноазиатская новостная служба, 2007-2018.
    Все права защищены и охраняются законом. Любое использование материалов сайта допустимо при условии наличия активной гиперссылки на CA-NEWS, за исключением материалов, опубликованных на ленте новостей - Кыргызстан, а также касающихся КР.
    Редакция не несет ответственности за достоверность информации, опубликованной в рекламных объявлениях.
    Редакция может не разделять мнения авторов статей в рубрике "Анализы и комментарии".
    Наш адрес:Кыргызстан, г.Бишкек,
    ул. Московская 189

    news@ca-news.org
    canews@asia.com
    ×