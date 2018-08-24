Десять граждан Монголии, пострадавших в ДТП, доставили в Горно-Алтайск

CA-NEWS (MNG) - Десять человек, которые пострадали в ДТП в Республике Алтай на перевале Чике-Таман, доставлены в Горно-Алтайск в республиканскую больницу, сообщили ТАСС 24 августа в пресс-службе правительства региона.

Микроавтобус с пассажирами в четверг перевернулся в Онгудайском районе Республики Алтай, пострадали 14 человек. ДТП произошло на спуске с перевала Чике-Таман, где 22-летний водитель не справился с управлением, в результате чего автобус опрокинулся. Пострадавшие - граждане Монголии.

"Пострадавшие перевезены в Горно-Алтайск в республиканскую больницу - 10 человек. Из них трое были доставлены на вертолете", - сообщили в пресс-службе, добавив, что остальным госпитализация не потребовалась.

После ДТП глава республики Алтай Александр Бердников призвал жителей региона к осторожности на дорогах. "Наш Чуйский тракт и все горные перевалы открыты для гостей, но их преодоление всегда требует от водителей осторожности, бдительности и максимальной концентрации внимания", - говорится в его сообщении на Facebook.