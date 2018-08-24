Кыргызстан завоевал первую золотую медаль Азиатских игр в Индонезии

CA-NEWS (KG) - Торокан Багынбай уулу завоевал первую для Кыргызстана золотую медаль летних Азиатских игр в Индонезии.

24 августа кыргызстанец выступил в турнире по джиу-джитсу в весовой категории до 69 кг.

Торокан Багынбай уулу провел несколько успешных поединков и пробился в четвертьфинал, где одолел борца из Туркменистана. Затем в полуфинале кыргызстанец оказался сильнее таиландского спортсмена.

В финале кыргызстанец одержал победу над спортсменом из ОАЭ со счетом 2:0 и стал обладателем золотой награды.

Эта медаль стала первым золотом для Кыргызстана на этой Азиаде.