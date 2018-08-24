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  24 августа 2018
Центральноазиатская новостная служба
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Узбекского предпринимателя депортировали из Челябинска на родину

CA-NEWS (UZ) - После экстрадиционной проверки из Челябинской области на родину принудительно выслан задержанный на Южном Урале в марте 48-летний гражданин Узбекистана, обвиняемый в мошенничестве, - сообщил в прокуратуре Челябинской области.

По версии следствия, обвиняемый в период с 2013 по 2016 годы на территории Республики Узбекистан совершил ряд мошеннических действий. Так, пообещав оказать содействие в отправке на работу в США, он взял у соотечественника $4200, якобы на взятки должностным лицам, но распорядился деньгами по своему усмотрению, не выполнив обязательств.

Пообещав другому своему земляку содействие при проведении аудиторской проверки деятельности его жены, мужчина получил от потерпевшего 42 миллиона узбекских сумов, или более $5 тысяч, но обязательств также не выполнил.

В Узбекистане за эти преступления задержанному грозит до пяти лет лишения свободы, поэтому легально вернуться в Россию он сможет не скоро.

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