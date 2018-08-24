Азиада-2018: медали есть у всей Центральной Азии, кроме Таджикистана

CA-NEWS (TJ) - На Азиатских играх, которые продолжаются в Индонезии, все страны Центральной Азии, за исключением Таджикистана, выиграли медали, сообщает «Sputnik-Таджикистан».

Во главе турнирного списка — представители Узбекистана, у которых 14 медалей, в том числе три золота.

Казахстан выиграл 7 серебряных, 19 бронзовых наград, в том числе 3 золота. У Кыргызстана 9 медалей и 1 золото, у Туркменистана — 3, пока без золота. Представитель Афганистана по ушу принес своей стране первую бронзовую награду.

Сборная Китая по-прежнему уверенно лидирует в медальном зачете. На счету китайских спортсменов 84 медали (39 золотых, 30 серебряных и 15 бронзовых). Второе место занимает Япония — 69 медалей (20-23-26), на третьем месте находится Южная Корея — 50 медалей (11-16-23).

Хозяева игр — Индонезия — заняла пятое место с 17 медалями. У Ирана 16 медалей.

Между тем таджикские спортсмены выбыли из турниров по вольной и греко-римской борьбе, стрельбе из лука, плавании, таэквон-до.

Женская сборная Таджикистана по футболу потерпела крупные поражения от КНДР и Китая с одинаковым результатом 0:16.

После двух разгромных поражений таджикистанским футболисткам для продолжения участия в турнире необходима была победа над командой Гонконга, которая также проиграла с крупным счетом кореянкам и китаянкам.

Во второй половине встречи гонконгские футболистки берегли силы и спокойно контролировали мяч. Соперницы из Таджикистана пытались прессинговать, однако им не хватило сил и умения.

Единственный гол от таджикских футболисток зрители увидели во втором тайме, за двадцать минут до конца основного времени. Наталья Сотникова забила исторический мяч — он стал первым и единственным для сборной Таджикистана не только на Азиаде, но и вообще на крупных турнирах. Однако уже через три минуты Гонконг забил пятый гол.

В параллельном матче группы «B» сборная Китая обыграла национальную команду КНДР со счетом 2:0.

Таким образом, с первого места выходят китаянки с девятью очками. На второй строчке — команда Северной Кореи с шестью баллами, на третьей позиции — представительницы Гонконга с тремя очками.

Таджикистан финишировал на последнем месте в группе с нулевой оценкой и разницей забитых и пропущенных мячей 1-38.