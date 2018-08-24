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  24 августа 2018
Центральноазиатская новостная служба
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В Астане уничтожили партию арбузов, зараженных дынной мухой

CA-NEWS (KZ) - В Астане сотрудники Государственной инспекции по карантину растений уничтожили арбузы, которые были заражены карантинным вредителем – дынной мухой. Партия в 10 тонн, привезенная из Жамбылской области, была выявлена на территории столичного рынка «Алаш».

По словам зампредседателя ведомства Сымбата Калиаскарова, зараженные арбузы удалось изъять до начала продажи.

Он отметил, что из всей партии были заражены 120-150 кг бахчевых, они уничтожены путем захоронения. По данному факту возбуждено административное дело по статье 400 Кодекса об административных правонарушениях РК [«Нарушение законодательства Республики Казахстан в области карантина растений»], и по решению суда собственнику назначен штраф в размере 48,1 тыс. тенге.

Специалист рассказал, что данный вредитель в основном проникает в дыни, арбузы, огурцы и тыквенные виды. Зараженные дынными мухами овощи и фрукты не опасны для человека, но употреблять их в пищу не рекомендуется. А выявить такой продукт можно, не разрезая его: на корке арбуза или дыни появляются красно-коричневые выделения.

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