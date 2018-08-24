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  24 августа 2018
Центральноазиатская новостная служба
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GM Uzbekistan подняла цены на автомобили на 7,7%
Предыстория: В России требуют взыскать с «Узавтосаноат» 778 млн рублейПродолжение: GM Uzbekistan передумал повышать цены на автомобили с 1 августа

CA-NEWS (UZ) - Узбекско-американское СП GM Uzbekistan утвердило новые розничные цены на автомобили в национальной валюте.

Как сообщает пресс-служба компании, по итогам проведенного анализа, принято тяжелое и непопулярное среди общественности решение о необходимости повышения розничных цен на отдельные модели производимых автомобилей в среднем на 7,7%.

При этом, розничные цены на наиболее доступные и популярные среди населения модели «Спарк», «Нексия» и «Кобальт» остаются без изменения.

При принятии данного решения учитывались тяжелое финансовое состояние АО «Дженерал Моторс Узбекистан» и нерентабельность производства отдельных моделей автомобилей, но, прежде всего, удалось не допустить резкого роста цен за счет оптимизации ставок акцизного налога и снижения дилерской маржи, отмечается в сообщении компании.

Поставка автомобилей по заключенным до 1 августа 2018 года договорам, по которым произведена предоплата не менее 85% физическими лицами и 100% оплата со стороны юридических лиц, будет осуществляться по ценам и в сроки, указанные в договорах.

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Напомним, что на сегодняшний день 1 млн узбекских сумов равен $126.

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