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  24 августа 2018
Центральноазиатская новостная служба
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Германия выдала Грузии кредит на €40 млн

CA-NEWS (CA) - Банк реконструкции и развития Германии (KfW) выдал Грузии кредит на сумму в €40 млн на модернизацию системы водоснабжения и канализации в ряде муниципалитетов на юго-западе страны. Об этом сообщило посольство ФРГ в Тбилиси, передает ТАСС.

«По поручению федерального министерства экономического сотрудничества и развития ФРГ Банк реконструкции и развития Германии (KfW) 24 августа подписал в Тбилиси с правительством Грузии соглашение, в соответствии с которым выделит кредит в размере €40 млн, а также субсидию в размере €3 млн для улучшения системы водоснабжения и канализации», - говорится в сообщении. В нем отмечается, что еще €7 млн на финансирование этого проекта выделит Евросоюз.

По данным посольства ФРГ, модернизация системы водоснабжения и канализации коснется 215 тыс. жителей ряда городов и сел Грузии. В свою очередь представители властей Грузии сообщили журналистам, что работы будут вестись в населенных пунктах Кедского, Шуахевского, Хулойского, Хелвачаурского и Кобулетского муниципалитетов на юго-западе страны. Будут обновлены линии водоснабжения, построены новые водные резервуары, водоочистительные строения, осуществлена замена системы водоснабжения и канализации.

Это не первый такой проект, осуществляемый на юго-западе Грузии при содействии ФРГ и европейских организаций. В 2011 году KfW выделил Грузии долгосрочный кредит в размере €20 млн для завершения проекта реабилитации системы водоснабжения Батуми, а также грант на €15 млн на эти же цели.

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