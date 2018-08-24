ГУВД Ташкента помогло получить паспорт парню, не имевшему документов почти 20 лет

CA-NEWS (UZ) - О Шерзоде Исламове, родившемся в Ташкенте, и выросшем в небольшом городке столичной области, ГУВД узнало от его двоюродного брата, оставившем комментарий в Фейсбуке о выдаче паспортов лицам без определенного места жительства.

«Нету документов нету жилья но он нашёл работу за копейки и работает снимает комнату где может спать», написал Фаррух Юлдашев (орфография и пунктуация автора сохранены), тот самый брат Шерзода.

По инициативе начальника ГУВД группа сотрудников, включая представителей Информационного мультимедийного центра, выехала за парнем в Алмалык. Там были получены документы о том, что Исламов Ш. выписан из дома, где рос, переговорили с людьми, знавшими семью парня. Судьба была жестока к Шерзоду: его родная мама бросила его в Алмалыке, ему тогда был 21 год, и с новым мужем и детьми от второго брака выехала на постоянное место жительства в Россию. Уезжали спешно, в этой суматохе документы Шерзода потерялись. И с 2009 года парень выживал, как мог: соглашался на любую работу, чтобы заработать на пропитание и аренду комнаты. Пытался получить новый паспорт, но для этого требовалось свидетельство о рождении, которого у него тоже не было.

"Получался замкнутый круг, и постепенно меня покидала всякая надежда на то, что смогу когда-нибудь получить документы, найти нормальную работу, создать семью, – признается Шерзод. – Когда Фаррух сказал, что из ГУВД Ташкента взялись решить мои проблемы, не сразу поверил, что такое возможно. Сейчас вижу, что сомневался напрасно. Эти двадцать дней с того времени, как я получил паспорт, изменили в моей жизни многое: я стал полноправным членом общества. Нашел работу. Подумываю о создании семьи. У меня появилась уверенность в себе, в свои силы. Я благодарен ГУВД Ташкента за новую жизнь, и желаю всем сотрудникам здоровья, сил, благополучия и успехов в службе".