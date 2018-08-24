Террористическая угроза странам Центральной Азии, исходящая из Афганистана, усиливается, - ООН

CA-NEWS (KZ) - Террористическая угроза странам Центральной Азии, исходящая из Афганистана, усиливается, что связано с перемещением в эту страну иностранных боевиков из Сирии и Ирака. Об этом заявил заместитель генерального секретаря Организации Объединенных наций Владимир Воронков на заседании Совета безопасности ООН на тему «Угрозы международному миру и безопасности, создаваемые террористическими актами».

Как сообщает пресс-служба Министерства иностранных дел Казахстана, он представил членам Совбеза ООН доклад главы ООН Антониу Гутерриша об угрозе со стороны ИГИЛ (ДАИШ) международному миру и безопасности, а также усилиях ООН в поддержку государств-членов в противодействии этой угрозе.

Постоянный представитель РК при ООН Кайрат Умаров, выступая на заседании, призвал консолидировать усилия на международном, региональном и национальном уровнях для борьбы с терроризмом. При этом приоритетной задачей он назвал предотвращение распространения терроризма и экстремизма среди молодежи.

К.Умаров также выдвинул ряд предложений Казахстана. В их числе принятие Кодекса поведения для достижения мира, свободного от терроризма, в качестве многостороннего политического обязательства государств-членов ООН, направленного на борьбу с этой угрозой.

Кроме того, акцент был сделан на необходимости жесткого контроля и решительного пресечения наркотрафика, незаконной торговли природными ресурсами и культурными артефактами, а также использования новых технологий и способов оплаты, которые являются основными источниками финансирования терроризма.

Представитель Казахстана подчеркнул важность усиления обмена биометрической информацией о террористах между региональными и международными базами данных для получения своевременных сведений о группах и отдельных лицах с деструктивными намерениями, а также пресечения террористических идей в интернете.

К.Умаров также выразил необходимость обеспечения устойчивого экономического развития в странах с высокой степенью террористической угрозы наряду с созданием рабочих мест, в первую очередь, для молодежи в качестве альтернативы вовлечению в террористическую деятельность.