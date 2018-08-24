Шоколад — лидер по взаимной торговле между Россией и Казахстаном

CA-NEWS (KZ) - По итогам первого полугодия 2018 года взаимная торговля продукцией агропромышленного комплекса и готовыми продуктами между Казахстаном и Россией составила $868,2 млн.

Как сообщает пресс-служба посольства РК в РФ, это на 5,9% больше, чем в первом полугодии 2017 года.

Основной продукцией агрокомплекса являются шоколад и готовые продукты из какао. За полгода объем сделок составил $68 млн, что на 10,7 млн больше прошлогодних показателей.

На втором месте – хлеб и мучные кондитерские изделия с товарооборотом в $60 млн (+11,4 млн по сравнению с 2017 годом).