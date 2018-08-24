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  24 августа 2018
Центральноазиатская новостная служба
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Солдат почетного караула потерял сознание во время речи Порошенко

CA-NEWS (CA) - 24 августа в Киеве во время речи президента Петра Порошенко, которую он произносил перед началом самого масштабного военного парада за всю историю Украины, одному из солдат почетного караула стало плохо и он потерял сознание. Инцидент произошел около 10:35. Об сообщает Информатор.

Военного, который потерял сознание, успели подхватить люди, стоявшие рядом. Солдата увели. А позже заменили почетный караул.

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