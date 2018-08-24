Страны Центральной Азии нацелены на сотрудничество в решении экологической проблематики в регионе

CA-NEWS (TM) - Лидеры стран Центральной Азии подвели итоги состоявшегося в Туркменистане Саммита глав государств-учредителей Международного фонда спасения Арала.

Как сообщает государственное информационное агентство, комментируя заседание, президент Туркменистана Гурбангулы Бердымухамедов выразил благодарность своим коллегам за содержательный обмен мнениями, конструктивизм и нацеленность на достижение конкретных результатов.

По его словам, саммит проходил в атмосфере взаимопонимания и открытости, носил предельно конкретный характер. Были подробно обсуждены различные аспекты деятельности МФСА, направления и перспективы дальнейшей совместной работы по ее совершенствованию, сказал туркменский лидер.

Отмечается, что была подчеркнута необходимость укрепления сотрудничества между МФСА и Организацией Объединенных Наций, придания ему системного и долгосрочного характера. С принятием 12 апреля нынешнего года Генеральной Ассамблеей ООН резолюции «О сотрудничестве между Организацией Объединённых Наций и Международным фондом спасения Арала», инициированной Туркменистаном, такое взаимодействие призвано обрести предметное содержание. Туркменистан выступает за то, чтобы все положения этого документа были точно и своевременно реализованы, отметил Бердымухамедов.

В контексте взаимодействия форума с международными структурами была отмечена важность выделения аральской проблематики в отдельное направление работы ООН.

«Мы назвали его Специальной программой ООН для Арала, которая включала бы конкретные планы по стабилизации и улучшению ситуации в бассейне Аральского моря. Мы также выступаем за продвижение «водной дипломатии» в качестве новой формы многостороннего политико-дипломатического общения по водным вопросам», - продолжил глава Туркменистана, отметив, что такое взаимодействие является актуальным, прежде всего, в контексте выполнения Целей устойчивого развития.

Он отметил, что в целом саммит показал, что страны твердо нацелены на совместное равноправное и уважительное сотрудничество в решении аральской проблемы и, шире, по всему спектру экологической проблематики в регионе.

Сегодня со стороны всех без исключения участников были продемонстрированы высокая ответственность, понимание важности стоящих задач, а также осознание общности целей и интересов наших стран в контексте решения актуальных экологических, социально-экономических и гуманитарных вопросов, заверил Бердымухамедов.