В Таджикистане задержан подозреваемый в мошенничестве на $2,8 млн

CA-NEWS (TJ) - Сотрудники милиции по подозрению в мошенничестве в особо крупном размере задержали 55-летнего жителя Гафуровского района Согдийской области.

Как сообщает официальный сайт Министерства внутренних дел Таджикистана, подозреваемый, войдя в доверие 46-летнего жителя города Вахдат, директора ООО «Хайриён», с 2010 по 2014 год взял у него в общей сложности $2 млн 790,7 тыс.

Деньги предполагаемый мошенник брал у директора коммерческой фирмы, обещая поставлять ему муку и пшеницу из Казахстана.

По факту мошенничества ведется следствие, отмечается в сообщении.