У ответсекретаря МИД Казахстана, задержанного по подозрению в коррупции, изъяли $1,5 млн

CA-NEWS (KZ) - У ответственного секретаря Министерства иностранных дел Казахстана Анарбека Карашева, задержанного по подозрению в коррупции, изъяли $1,5 млн. Об этом стало известно в ходе встречи заместителя Агентства по делам государственной службы и противодействию коррупции Олжаса Бектенова с руководством МИД.

Как сообщает пресс-служба антикоррупционной службы, замглавы ведомства озвучил ряд громких дел в отношении должностных лиц министерства по фактам совершения коррупционных преступлений, вызвавших широкий общественный резонанс.

По его словам, расследуется уголовное дело в отношении бывшего ответственного секретаря, директора хозяйственного управления министерства, директора ТОО «Дирекция по строительству дипломатического городка», руководителя отдела официальных мероприятий ХОЗУ и ряда других лиц по фактам дачи и получения взяток в крупном размере.

А.Карашев подозревается в получении на системной основе взяток в виде имущества и материальных выгод стоимостью свыше 12 млн тенге ($33,3 тыс) от вышеуказанных подчиненных за покровительство им по службе.

Наряду с этим, выявлены факты лоббирования последним фирмы своего племянника, которая в нарушение норм закона «О государственных закупках» была привлечена в качестве оператора по приобретению авиабилетов для заграничных командировок госслужащих. В результате завышения комиссионных сборов, было похищено 9,8 млн тенге ($27,2 тыс.), выделенных из бюджета на эти цели.

Установлены также факты оплаты подозреваемым фактически невыполненных объемов работ по капитальному ремонту здания посольства Казахстана в Узбекистане. По предварительным данным ущерб от этих действий составил порядка 70 млн тенге ($194,4 тыс.).