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  25 августа 2018
Центральноазиатская новостная служба
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Таджикистан потерял 30% ледников, - Рахмон

CA-NEWS (TJ) - Таджикистан призывает эффективно использовать резервы пресной воды Сарезского озера. Об этом 24 августа на Саммите глав государств-учредителей Международного фонда сохранения Арала сообщил глава республики Эмомали Рахмон.

По его словам, благодаря совместным усилиям в рамках МФСА странам Центральной Азии удалось привлечь внимание мирового сообщества к проблемам бассейна Аральского моря и наладить сотрудничество с региональным и международными организациями и странами-донорами, направить средства на реализацию проектов и программ для решения проблемы Арала.

Президент Таджикистана указал на ряд проблем, связанных с изменением климата, среди которых интенсивное таяние ледников в регионе. «Только за последние десятилетия Таджикистан потерял свыше 30% от общего объема ледников», – отметил Э.Рахмон.

С учетом стремительного роста уровня водопотребления в регионе глава государства озвучил инициативу Таджикистана об эффективном использовании резервов пресной воды Сарезского озера для улучшения ситуации с обеспечением стран региона питьевой водой.

Также президент отметил необходимость развития гидроэнергетики, как одной из основных источников возобновляемой чистой энергии, способствующей развитию «зеленой экономики».

В этом контексте лидер Таджикистана предложил продолжить реформирование существующих структур по водному управлению; оказать содействие для реализации экономических механизмов водопользования и внедрения новых технологий по резервам воды, а также системы учета объема воды; усовершенствовать экономическую консолидацию всестороннего развития всех стран региона, путем обеспечения свободного передвижения товаров, услуг и труда.

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