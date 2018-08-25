Около 20 человек погибли в результате пожара в гостинице в Китае

CA-NEWS (CA) - По меньшей мере 18 человек погибли в результате пожара в гостинице в Харбине на северо-востоке Китая, сообщает агентство Синьхуа.

Трагедия произошла рано утром 25 августа в одной из гостиниц с термальными источниками.

Загоревшееся строение – четырехэтажное кирпично-бетонное здание общей площадью около 18 тыс. кв.м. Площадь возгорания составляет около 400 кв.м.

По данным Центрального телевидения Китая, на борьбу с огнем направлены 5 пожарных бригад. Спасательные работы продолжаются. Причина возгорания устанавливается.