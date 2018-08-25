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  25 августа 2018
Центральноазиатская новостная служба
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В Казахстане при получении взятки задержан глава отдела строительства одного из районных акиматов

CA-NEWS (KZ) - В Туркестанской области с поличным при получении взятки задержан руководитель отдела строительства акимата Сайрамского района.

По данным Агентства по делам государственной службы и противодействия коррупции, он подозревается в получении взятки от представителя ТОО в сумме 12 млн тенге ($33,3 тыс.).

Отмечается, что денежные средства он получал через посредников частями за заключение договора о государственных закупках работ по строительству дополнительного корпуса средней школы в селе Акбай Сайрамского района на общую сумму 400,5 млн тенге ($1 млн 112,5 тыс.).

Подозреваемый взят под стражу. Проводится досудебное расследование.

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