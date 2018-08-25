РегистрацияВход

чужой компьютер

16+
мобильная версия [РУС] [ENG] [КЫРГ]
  25 августа 2018
Центральноазиатская новостная служба
экономика общество политика новости компаний происшествия спорт
Президент Беларуси Лукашенко посетит Узбекистан

CA-NEWS (UZ) - В Узбекистан прибыла делегация Беларуси во главе с премьер-министром страны Михаилом Русым.

Как сообщает Национальное информационное агентство республики, в рамках визита состоялось заседание межправительственной комиссии по двустороннему сотрудничеству.

Заместитель премьер-министра РУз, сопредседатель комиссии Н.Отажонов отметил, что сотрудничество между странами последовательно развивается по многим направлениям. По его словам, укрепление межгосударственного диалога на основе взаимного доверия и понимания способствует объединению усилий для устойчивого развития и повышения благополучия народов обеих стран.

На заседании внимание было уделено вопросам подготовки к ожидаемому визиту президента Беларуси Александра Лукашенко в Узбекистан и укрепления многопланового партнерства. Обсуждены вопросы развития сотрудничества в торгово-экономической, туристической, культурно-гуманитарной и ряде других сфер.

По итогам заседания подписан протокол, утвержден план мер по дальнейшему укреплению отношений между государствами на 2019-2020 годы.

Позже белорусская делегация посетила Ташкентский завод сельскохозяйственной техники и ознакомилась с промышленными товарами, производимыми в стране. Также в Ташкенте состоялась церемония открытия бюста белорусского поэта и общественного деятеля Якуба Коласа.

print
  • Суд Южной Кореи увеличил срок тюремного заключения для экс-президента до 25 лет
  • ГУВД Ташкента помогло получить паспорт парню, не имевшему документов почти 20 лет
  • В Туркменистане с участием С.Жээнбекова проходит Саммит глав государств-учредителей Фонда спасения Арала
    • Комментарии
    Для добавления комментария необходимо быть нашим подписчиком
    Who is Who о нас Реклама



    Яндекс.Метрика
    © CA-NEWS: Центральноазиатская новостная служба, 2007-2018.
    Все права защищены и охраняются законом. Любое использование материалов сайта допустимо при условии наличия активной гиперссылки на CA-NEWS, за исключением материалов, опубликованных на ленте новостей - Кыргызстан, а также касающихся КР.
    Редакция не несет ответственности за достоверность информации, опубликованной в рекламных объявлениях.
    Редакция может не разделять мнения авторов статей в рубрике "Анализы и комментарии".
    Наш адрес:Кыргызстан, г.Бишкек,
    ул. Московская 189

    news@ca-news.org
    canews@asia.com
    ×