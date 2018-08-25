Президент Беларуси Лукашенко посетит Узбекистан

CA-NEWS (UZ) - В Узбекистан прибыла делегация Беларуси во главе с премьер-министром страны Михаилом Русым.

Как сообщает Национальное информационное агентство республики, в рамках визита состоялось заседание межправительственной комиссии по двустороннему сотрудничеству.

Заместитель премьер-министра РУз, сопредседатель комиссии Н.Отажонов отметил, что сотрудничество между странами последовательно развивается по многим направлениям. По его словам, укрепление межгосударственного диалога на основе взаимного доверия и понимания способствует объединению усилий для устойчивого развития и повышения благополучия народов обеих стран.

На заседании внимание было уделено вопросам подготовки к ожидаемому визиту президента Беларуси Александра Лукашенко в Узбекистан и укрепления многопланового партнерства. Обсуждены вопросы развития сотрудничества в торгово-экономической, туристической, культурно-гуманитарной и ряде других сфер.

По итогам заседания подписан протокол, утвержден план мер по дальнейшему укреплению отношений между государствами на 2019-2020 годы.

Позже белорусская делегация посетила Ташкентский завод сельскохозяйственной техники и ознакомилась с промышленными товарами, производимыми в стране. Также в Ташкенте состоялась церемония открытия бюста белорусского поэта и общественного деятеля Якуба Коласа.