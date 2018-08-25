Более 500 человек отравились в «Макдоналдс» в США

CA-NEWS (CA) - Власти США выявили 507 случаев заражения кишечной инфекцией среди жителей 15 штатов и города Нью-Йорк, съевших салаты в сети быстрого питания «Макдоналдс», заявили в Управлении по санитарному надзору за качеством пищевых продуктов и медикаментов (FDA).

В ведомстве также отметили, что 24 пострадавших госпитализированы, случаев со смертельным исходом не было.

«Макдоналдс» прекратил продажу салатов в 3 тыс. ресторанах в США из-за подозрений на связь продукции со вспышкой кишечной инфекции.