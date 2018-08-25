Таджикистан освободил транспорт из Узбекистана от пошлин за въезд и транзит через свою территорию

CA-NEWS (TJ) - Легковые автомашины и автобусы Узбекистана, проезжающие транзитом через Таджикистан освобождаются от выплаты пошлины за въезд и транзит через территорию страны.

Как сообщили в таможенной службе Таджикистана, соответствующее постановление правительства подписал президент страны Эмомали Рахмон накануне своего государственного визита в Узбекистан.

Цель данного постановления – создание условий для беспошлинного въезда и транзита через Таджикистан легковых автомашин и автобусов из Узбекистана.