В США скончался сенатор Джон Маккейн

CA-NEWS (CA) - В США в ночь на 26 августа в возрасте 81 года скончался сенатор Джон Маккейн.

В заявлении его офиса отмечается, что на момент смерти он верно прослужил США 60 лет.

Маккейн на протяжении года боролся с агрессивной формой рака мозга - глиобластомой. Ранее родственники сенатора объявили, что он отказался от лечения из-за необратимого развития болезни, практически потеряв шансы на выздоровление.

Соболезнования в связи с кончиной Маккейна выразили президент США Дональд Трамп и его предшественник Барак Обама, а также глава Пентагона Джеймс Мэттис.