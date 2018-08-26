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  26 августа 2018
Центральноазиатская новостная служба
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В США скончался сенатор Джон Маккейн

CA-NEWS (CA) - В США в ночь на 26 августа в возрасте 81 года скончался сенатор Джон Маккейн.

В заявлении его офиса отмечается, что на момент смерти он верно прослужил США 60 лет.

Маккейн на протяжении года боролся с агрессивной формой рака мозга - глиобластомой. Ранее родственники сенатора объявили, что он отказался от лечения из-за необратимого развития болезни, практически потеряв шансы на выздоровление.

Соболезнования в связи с кончиной Маккейна выразили президент США Дональд Трамп и его предшественник Барак Обама, а также глава Пентагона Джеймс Мэттис.

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