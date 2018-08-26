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  26 августа 2018
Центральноазиатская новостная служба
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В Узбекистане в рамках инвестиционного форума подписаны соглашения на $250 млн

CA-NEWS (UZ) - В НВК «Узэкспоцентр» состоялся инвестиционный форум «Ведите бизнес в Ташкентской области».

Как сообщает национальное информационное агентство Узбекистана, в мероприятии приняли участие более 200 представителей аккредитованного в стране дипломатического корпуса, предпринимателей и инвесторов из более чем 20 стран, таких как Россия, Франция, Германия, Польша, Болгария, Турция, США, Китай, Япония, Южная Корея, Индия, Малайзия и Сингапур.

В первый день двухдневного форума состоялась презентация бизнес-проектов по туризму, промышленности, сельскому хозяйсту и фармацевтике Ташкентской области. Хоким области Г.Ибрагимов ознакомил представителей зарубежных деловых кругов с инвестиционным климатом, условиями и возможностями области.

На мероприятии представители Болгарии, Татарстана и Китая высказали свои мнения о преимуществах ведения бизнеса в Узбекистане, условиях, возможностях и льготах, создаваемых для инвесторов.

Кроме того, участники мероприятия посетили свободную экономическую промышленную зону «Ангрен», ознакомились с действующими здесь предприятиями и производимой продукцией.

По предварительным данным, в рамках форума с иностранными инвесторами подписаны соглашения по 10 проектам на сумму $250 млн.

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