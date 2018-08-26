Спортсмен из Туркменистана дисквалифицирован за применение допинга на Азиаде

CA-NEWS (TM) - Олимпийский совет Азии дисквалифицировал борца в греко-римском стиле Рустема Назарова из сборной Туркменистана за употребление допинга на Азиатских играх в Индонезии

Как сообщает издание Jakarta Globe, спортсмен применял препарат фуросемид, который сам по себе не является допингом, но используется для выведения из организма запрещенных веществ и также запрещен Всемирным Антидопинговым Агентством (ВАДА).

Пробы были взяты у спортсмена 17 августа. 19 августа борец проиграл поединок сопернику из Индии.

Это первый случай, когда спортсмен был уличен в употреблении допинга на Азиатских играх в Джакарте.