Спортсмен из Туркменистана дисквалифицирован за применение допинга на Азиаде
- Туркменистан, спорт
- 10:59, 26 августа 2018
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CA-NEWS (TM) - Олимпийский совет Азии дисквалифицировал борца в греко-римском стиле Рустема Назарова из сборной Туркменистана за употребление допинга на Азиатских играх в Индонезии
Как сообщает издание Jakarta Globe, спортсмен применял препарат фуросемид, который сам по себе не является допингом, но используется для выведения из организма запрещенных веществ и также запрещен Всемирным Антидопинговым Агентством (ВАДА).
Пробы были взяты у спортсмена 17 августа. 19 августа борец проиграл поединок сопернику из Индии.
Это первый случай, когда спортсмен был уличен в употреблении допинга на Азиатских играх в Джакарте.
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