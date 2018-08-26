Чиновника из Атырауской области подозревают во взяточничестве

CA-NEWS (KZ) - Департамент Национального бюро по противодействию коррупции уличили во взяточничестве руководителя морского отдела территориальной инспекции лесного хозяйства и животного мира по Атырауской области.

По данным Агентства по делам государственной службы и противодействию коррупции, он подозревается в получении взяток на систематической основе на общую сумму 400 тыс. тенге и рыбы осетровых пород от физического лица за общее покровительство и беспрепятственный выход в море для незаконного вылова рыб осетровых пород. Денежные средства он получал через своего водителя, который выступал посредником.

Отмечается, что подозреваемые полностью признали вину, сотрудничают со следствием и заявили ходатайства о заключении сделок о признании вины, в связи с чем в отношении них мера пресечения не применялась. Ведется следствие.