Более 230 человек пострадали во время землетрясения в Иране, двое погибли

CA-NEWS (CA) - Более 230 человек пострадали во время землетрясения на западе Ирана, 2 человека погибли, передает иранское агентство Mehr.

По данным геологической службы США, землетрясение магнитудой 6,1 произошло в ночь на 26 августа. Эпицентр землетрясения располагался в 31 километре к западу от города Джаванруд в провинции Керманшах. Очаг залегал на глубине 8,3 километра.

Иракский телеканал Al-Sumaria сообщил, что это землетрясение также почувствовали жители Багдада, провинций Киркук, Сулеймания, Дияла и Дахук, города Эрбиль и других районов страны.