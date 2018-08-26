Более 230 человек пострадали во время землетрясения в Иране, двое погибли
- Азия и мир, происшествия
- 11:43, 26 августа 2018
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CA-NEWS (CA) - Более 230 человек пострадали во время землетрясения на западе Ирана, 2 человека погибли, передает иранское агентство Mehr.
По данным геологической службы США, землетрясение магнитудой 6,1 произошло в ночь на 26 августа. Эпицентр землетрясения располагался в 31 километре к западу от города Джаванруд в провинции Керманшах. Очаг залегал на глубине 8,3 километра.
Иракский телеканал Al-Sumaria сообщил, что это землетрясение также почувствовали жители Багдада, провинций Киркук, Сулеймания, Дияла и Дахук, города Эрбиль и других районов страны.
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