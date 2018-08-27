Артисты Кыргызстана проведут товарищеский футбольный матч с коллегами из Узбекистана

CA-NEWS (UZ) - Артисты Кыргызстана в сентябре отправятся в Ташкент для участия в футбольном турнире с коллегами из Узбекистана. Об этом стало известно 21 августа после аналогичного матча, который состоялся в Оше.

Эта встреча, прошедшая в честь празднования Курман-айта на ошском стадионе им. Суйунбаева, сопровождалась шоу-программой с участием футболистов – актеров и певцов из Кыргызстана и Узбекистана.

Организаторами первенства выступили мэрия города Оша, центр «Азем» и телеканал «Ынтымак». Средства, поступившие от продажи билетов на этот матч, как отмечается, будут переданы двум ошским театрам – Национальному драматическому, а также узбекскому драматическому имени Бабура.

Главным судьей встречи был известный футбольный арбитр Бахадыр Кочкаров. Встреча завершилась победой кыргызстанских футболистов со счетом 10:5.