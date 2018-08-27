Узбекские власти снова установили контроль над проповедями в мечетях

CA-NEWS (UZ) - Узбекистанцы жалуются на то, что в дни празднования Курбан хайита наиб имама мечети «Чупонота» в Ташкенте прочитал прихожанам текст проповеди, подготовленный Духовным управлением мусульман Узбекистана. Сам наиб имама признался, что был вынужден выполнить указание «сверху», передает centralasian.org.



Наиб (заместитель) имама мечети «Чупонота» в Ташкенте признался, что Духовное управление мусульман Узбекистана (ДУМУ) снова установило контроль над проповедями в мечетях страны. После снятия с должности в феврале этого года заместителя председателя ДУМУ Айдарбека Тулепова, пятничные проповеди в мечетях Узбекистана некоторое время оставались вне контроля властей.

Один из руководителей Духовного управления мусульман Узбекистана 23 августа подтвердил информацию о том, что имамам 2039 мечетей были отправлены одинаковые тезисы пятничных проповедей. Представитель ДУМУ объяснил это тем, что имамы многих узбекистанских мечетей не владеют достаточными религиозными знаниями для того, чтобы самостоятельно читать проповеди своим прихожанам.

По словам другого представителя управления, попросившего не разглашать его имени, «за последние два месяца руководство ДУМУ уволило сразу несколько десятков имамов, которые не обладая достаточными знаниями, отвлекали прихожан, распространяя в своих проповедях неподтвержденную информацию».

56-летний житель Ташкента Камариддин Курбанов говорит, что многие мусульмане в Узбекистане вынуждены молиться под контролем властей и слушать скучные проповеди имамов, подготовленные представителями Духовного управления мусульман.