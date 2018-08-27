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  27 августа 2018
Центральноазиатская новостная служба
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Две гражданки Испании потерялись в горах Алматы

CA-NEWS (KZ) - Двух гражданок Испании спасли в горах Алматы.

По данным Комитета по чрезвычайным ситуациям МВД Казахстана, 26 августа в 16:09 поступила информация о том, что две девушки потерялись в районе Большого Алматинского пика. Оперативная группа Республиканского оперативно-спасательного отряда выехала на место проведения поисково-спасательных работ.

В 18:06 спасатели нашли туристов и приступили к спуску с горы. В 18:55 операция была завершена.

Заблудившиеся гражданки Испании в медицинской помощи не нуждаются, отмечают в КЧС.

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