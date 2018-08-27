В Ташкенте из-за лукового скандала арестованы базаркомы 11 крупных рынков

CA-NEWS (UZ) - На собрании в ассоциации «Тошбозорсавдо» 30 июня были арестованы по меньшей мере 11 руководителей ташкентских базаров. По словам представителя Генпрокуратуры Узбекистана, в отношении руководителей базаров возбуждено уголовное дело, все они обвиняются в допущении гниения лука в государственных складах, передает centralasian.org.

30 июня во время собрания в ассоциации «Тошбозорсавдо», в которую входят базары и торговые комплексы, были арестованы ряд руководителей столичных базаров. Однако об этом стало известно только сейчас. Как сообщили родственники задержанных, на протяжении последних двух месяцев арестованные базаркомы содержатся в следственном изоляторе Министерства внутренних дел Узбекистана.

– 30 июня отца вызвали в ассоциацию «Тошбозорсавдо», обманув, что там состоится собрание. А во время этого «собрания» его арестовали. Кроме отца арестовали руководителей еще десяти столичных базаров. Собрание началось в 10 часов утра, а спустя полчаса приехали сотрудники прокуратуры, посадили всех участников собрания в машину и увезли. Об этом нам сообщил водитель отца, который стоял в это время на улице, – сообщил сын одного из арестованных.

Весной этого года на рынках Ташкента людям бесплатно раздали почти три тысячи тонны лука. По словам одного из руководителей ассоциации «Тошбозорсавдо», арест более десяти руководителей столичных базаров связан именно с этим случаем.

– Арестованным базаркомам выдвинуто обвинение в нанесении госбюджету ущерба в 12 миллиардов сумов (почти 1,5 миллиона долларов США). Прошлой осенью для хранения в резерве столичным базарам выделили 12 миллиардов сумов. Но весной лук, купленный на эти деньги, попросту сгнил. Базаркомы были арестованы во время проведения проверки для установления размера причиненного ущерба, – сказал представитель ассоциации «Тошбозорсавдо».

​По его словам, среди арестованных по этому делу значатся базаркомы торгового комплекса «Урикзор», «Чиланзар» (Ипподром), «Бек тупи», «Чорсу», Сергелийского автомобильного рынка, Юнусабадского дехканского рынка и дехканского рынка «Эски жува».

Сотрудник Генпрокуратуры Узбекистана подтвердил эту информацию. По его словам, в отношении арестованных базаркомов возбуждено уголовное дело по статье 167 («Хищение путем присвоения или растраты»), а также по другим статьям Уголовного кодекса республики. "Число арестованных может возрасти. Их точное число будет установлено в ходе следствия. В настоящее время данное дело находится на стадии предварительного следствия", – сообщил он.

По словам сотрудников некоторых столичных рынков, в феврале этого года базаркомы обратились к соответствующим организациям и сообщили им о низкой стоимости лука на столичных рынках и об отсутствии условий для его дальнейшего хранения на складах, но письменные обращения остались без ответа.