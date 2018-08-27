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  27 августа 2018
Центральноазиатская новостная служба
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В Казахстане 1,5 тыс. детей родились с помощью ЭКО за счет государства

CA-NEWS (KZ) - В Казахстане с 2010 года 1,5 тыс. детей родились с помощью экстрокорпарального оплодотворения за счет государства. Об этом в интервью «Казинформ» сообщила доктор биологических наук Салтанат Байкошкарова.

По ее словам, с 2020 года внедрится обязательное социальное медицинское страхование, что может дать возможность каждой женщине пройти бесплатно хотя бы одну попытку ЭКО в год.

«Если говорить про государственные квоты, то с 2010 года рождено 1500 детей, именно за счет государственных средств. Я считаю, что это большой результат, и этого удалось добиться несмотря на то, что не все эти пары идеальны в плане репродуктивного здоровья. Добиться такого результата всего за 700-800 тысяч тенге ($2 тыс.), я думаю, это прекрасно. Потому что ЭКО в нашей стране дешевле, чем в других странах. Дешевле почти в два раза, а иногда и в три, и в десять раз. Но у нас очень дорогие препараты, потому что они все покупаются за рубежом», - пояснила доктор.

Она также добавила, что если раньше к ним обращались в основном женщины за 40, то сейчас обращаются уже более молодые женщины, средний возраст которых около 35 лет.

«Это говорит о том, что люди становятся более просвещенными и знают, что такое ЭКО», - сказала С.Байкошкарова.

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