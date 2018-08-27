В полиции рассказали о личности стрелка во Флориде

CA-NEWS (CA) - Шериф американского гороад Джексонвилл Майк Уильямс сообщил, что стрельбу открыл 24-летний Дэвид Катц, приехавший в город для участия в турнире. Как сообщает Reuters, шериф отказался прокомментировать причины третьей за последние два года массовой стрельбы в штате.

По словам Уильямса, Катц застрелился, его тело было обнаружено рядом с двумя его жертвами. По сообщению офиса шерифа, ранены 11 человек, еще как минимум двое получили травмы, когда пытались покинуть место, где происходила стрельба.

Инцидент произошел во время квалификационной стадии турнира по видеоигре Madden 19, симуляторе американского футбола, в баре GLHF Game Bar, расположенном в ресторане Chicago Pizza развлекательного комплекса Jacksonville Landing, говорится на сайте ресторана.

Местные СМИ сообщили, что нападавший участвовал в турнире и проиграл, после чего, очевидно, стал стрелять по другим игрокам, а затем застрелился сам.

Катз открыл стрельбу из короткоствольного оружия в субботу, 26 апреля, в баре GLHF, где проходил кибертурнир. В полиции сообщили, что погибли три человека, в том числе сам нападавший. По данным американских правоохранительных органов, пострадали 11 человек. Из них девять получили ранения при стрельбе, а остальные двое — пострадали, когда пытались покинуть место происшествия.

Президента США Дональда Трампа проинформировали об инциденте, он следит за ситуацией в Джексонвилле, сообщил Белый дом.

Компания Electronic Arts Inc, разработчик игры Madden, сообщила, что сотрудничает с властями для сбора фактов. «Это ужасная ситуация, мы выражаем глубочайшее сочувствие всем, кого это коснулось», - сообщила компания в Twitter.