РегистрацияВход

чужой компьютер

16+
мобильная версия [РУС] [ENG] [КЫРГ]
  27 августа 2018
Центральноазиатская новостная служба
экономика общество политика новости компаний происшествия спорт
В полиции рассказали о личности стрелка во Флориде
Предыстория: Во Флориде на турнире по видеоиграм произошла стрельба, есть погибшие

CA-NEWS (CA) - Шериф американского гороад Джексонвилл Майк Уильямс сообщил, что стрельбу открыл 24-летний Дэвид Катц, приехавший в город для участия в турнире. Как сообщает Reuters, шериф отказался прокомментировать причины третьей за последние два года массовой стрельбы в штате.

По словам Уильямса, Катц застрелился, его тело было обнаружено рядом с двумя его жертвами. По сообщению офиса шерифа, ранены 11 человек, еще как минимум двое получили травмы, когда пытались покинуть место, где происходила стрельба.

Инцидент произошел во время квалификационной стадии турнира по видеоигре Madden 19, симуляторе американского футбола, в баре GLHF Game Bar, расположенном в ресторане Chicago Pizza развлекательного комплекса Jacksonville Landing, говорится на сайте ресторана.

Местные СМИ сообщили, что нападавший участвовал в турнире и проиграл, после чего, очевидно, стал стрелять по другим игрокам, а затем застрелился сам.

Катз открыл стрельбу из короткоствольного оружия в субботу, 26 апреля, в баре GLHF, где проходил кибертурнир. В полиции сообщили, что погибли три человека, в том числе сам нападавший. По данным американских правоохранительных органов, пострадали 11 человек. Из них девять получили ранения при стрельбе, а остальные двое — пострадали, когда пытались покинуть место происшествия.

Президента США Дональда Трампа проинформировали об инциденте, он следит за ситуацией в Джексонвилле, сообщил Белый дом.

Компания Electronic Arts Inc, разработчик игры Madden, сообщила, что сотрудничает с властями для сбора фактов. «Это ужасная ситуация, мы выражаем глубочайшее сочувствие всем, кого это коснулось», - сообщила компания в Twitter.

print
  • Спортсмен из Туркменистана дисквалифицирован за применение допинга на Азиаде
  • Более 230 человек пострадали во время землетрясения в Иране, двое погибли
  • В США скончался сенатор Джон Маккейн
    • Комментарии
    Для добавления комментария необходимо быть нашим подписчиком
    Who is Who о нас Реклама



    Яндекс.Метрика
    © CA-NEWS: Центральноазиатская новостная служба, 2007-2018.
    Все права защищены и охраняются законом. Любое использование материалов сайта допустимо при условии наличия активной гиперссылки на CA-NEWS, за исключением материалов, опубликованных на ленте новостей - Кыргызстан, а также касающихся КР.
    Редакция не несет ответственности за достоверность информации, опубликованной в рекламных объявлениях.
    Редакция может не разделять мнения авторов статей в рубрике "Анализы и комментарии".
    Наш адрес:Кыргызстан, г.Бишкек,
    ул. Московская 189

    news@ca-news.org
    canews@asia.com
    ×