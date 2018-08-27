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  27 августа 2018
Центральноазиатская новостная служба
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Власти Афганистана заявили об авиаударе «российского или таджикского» военного самолета
Предыстория: Два жителя таджикского района Фархор убиты в результате обстрела с афганской территорииПродолжение: Власти Таджикистана опровергли сообщения СМИ об авиаударах по Афганистану

CA-NEWS (TJ) - Военный самолет Таджикистана или России нанес бомбовый удар по району Даргад афганской провинции Тахар, расположенной близи таджикской границы. Об этом сообщает Reuters со ссылкой на заявление пресс-секретаря полиции провинции Тахар Халила Асира.

По его словам, инцидент произошел в воскресенье, 26 августа, после того, как в столкновении с боевиками движения «Талибан» погибли два пограничника.

В результате авиаудара по талибам были убиты восемь боевиков, еще шестеро получили ранения, уточнил Асир. Reuters уточняет, что факт бомбардировки подтвердили и представители «Талибана».

По данным сайта Akhbor, столкновение с талибами произошло на территории Таджикистана, в ходе него группа боевиков, вооруженных автоматами и гранатометами, напала на автомобиль «Нива». В результате атаки погибли два лесника, а еще один человек получил ранения.

Мотивы нападения неизвестны, однако источники сайта в районе нападения утверждают, что уже в воскресенье на место атаки прибыли руководители госкомитета национальной безопасности Таджикистана, а в небе кружили военные вертолеты.

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