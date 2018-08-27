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  27 августа 2018
Центральноазиатская новостная служба
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В Актау возле святыни Х-ХI веков построят мечеть

CA-NEWS (KZ) - Современная мечеть будет воздвигнута возле святыни Алты-кулаш аулие в Актау.

Как сообщает пресс-служба акимата Мангистауской области, в ближайшее время святыня с многолетней историей должна стать духовным и паломническим центром, одним из главных туристических объектов города.

Отмечается, что сама святыня сохранит свой исторический облик. Планируется лишь обновить ограждение местности.

По данным археолога Андрея Астафьева, Алты-кулаш аулие относится к Х-ХI векам.

В 1996 году территория была огорожена, начато строительство памятника-мавзолея, которое так и не было завершено. В 2006 году по решению областного маслихата святыня была занесена в список культурных мест.

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