Премьер Пакистана заявил о намерении строить газопровод из Ирана

CA-NEWS (TM) - Новый премьер-министр Пакистана Имран Хан заявил о намерении развивать тесные отношения с Ираном, в том числе и по газовым вопросам, сообщает издание Iran Front Page.

По словам Имран Хана, станет возобновление строительства газопровода Иран—Пакистан (IP).

Напомним, проект трубопровода IP ранее, когда в нем участвовала Индия, назывался IPI (Иран–Пакистан–Индия). В 1989 году появилась идея его строительства, в 1994 году был подготовлен проект. Планировалось поставлять 55 млрд кубических метров газа из иранского месторождения «Южный парс» в Индию и Пакистан. Но в 2008 году Индия вышла из проекта и он был заморожен.

Иран уже построил свою часть трубопровода до границы с Пакистаном и готов поставлять газ, если Исламабад завершит строительство на своей территории.

Говоря о ТАПИ, Имран Хан отметил, что даже если газопровод будет построен, расчетных объемов газа Пакистану не хватит и так или иначе будет необходимо импортировать иранский газ.

Имран Хан был избран на пост премьер-министра Пакистана 17 августа, после того, как его партия Техрик-е-Инсаф победила на выборах в Пакистане 25 июля.