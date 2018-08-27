Власти Таджикистана опровергли сообщения СМИ об авиаударах по Афганистану

CA-NEWS (TJ) - Власти Таджикистана опровергают сообщения СМИ о том, что самолеты ВВС республики нанесли удары по территории провинции Тахар на северо-востоке Афганистана, заявили РИА Новости в госкомитете нацбезопасности Таджикистана.

«Мы не имеем право наносить авиаудары по территории другого государства. Если необходимость в этом возникает, то сначала созывается штаб ОДКБ, на котором рассматривается вопрос нанесения силового удара. И после длительных консультаций военных ведомств может быть принято такое решение», — отметили в ГКНБ.

Кроме того, власти Таджикистана опровергли также гибель своих пограничников. По данным управления пограничной службы госкомитета нацбезопасности, в результате обстрела со стороны группы вооруженных нарушителей, прорвавшихся вглубь территории Таджикистана, погибли два лесника, еще один ранен.

Напомним, после полудня 26 августа недалеко от границы Таджикистана с Афганистаном произошло ЧП: нападению с сопредельной стороны подверглась автомашина «Нива» с тремя жителями Фархора. В силовых структурах Фархорского района сообщили, что в результате обстрела двое человек скончались, один получил ранения.

Пресс-секретарь полиции провинции Тахар Халила Асира заявил, что военный самолет Таджикистана или России нанес бомбовый удар по району Даргад афганской провинции Тахар, расположенной близи таджикской границы. Об этом сообщил Reuters.