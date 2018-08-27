РегистрацияВход

чужой компьютер

16+
мобильная версия [РУС] [ENG] [КЫРГ]
  27 августа 2018
Центральноазиатская новостная служба
экономика общество политика новости компаний происшествия спорт
Минздрав Великобритании посоветовал лечить кашель медом вместо антибиотиков

CA-NEWS (CA) - Британский минздрав выпустил новые рекомендации, в которых советует лечить кашель медом или простыми лекарствами, доступными без рецепта, сообщает Би-би-си.

К помощи антибиотиков прибегать не стоит, потому что от кашля они помогают редко, отмечает ведомство. И вообще, кашель скорее всего пройдет сам через две-три недели.

Новые рекомендация министерства - это попытка бороться с проблемой перепотребления антибиотиков. Применение лекарств без веской причины приводит к появлению «супербактерий» - устойчивых к существующим препаратам инфекций, которые впоследствии тяжело лечить.

Проблема эпических масштабов

В народе при кашле и больном горле двано принято пить горячие напитки с медом, в которые можно добавить лимон или имбирь.

Эффективность такого лечения подтверждают сразу две авторитетных организации: Национальный институт здоровья и клинического совершенствования (NICE) и Общественное здоровье Англии (PHE).

По их словам, помогут и обычные сиропы от кашля. Специалисты из этих организаций советуют попробовать эти средства, прежде чем записываться на прием к врачу.

К тому же они указывают, что большинство видов кашля вызвано вирусами, с которыми антибиотики все равно не справятся, так что нужно просто подождать, пока действие вируса ослабнет.

И все же, несмотря на все эти рекомендации, статистика показывает, что 48% врачей прописывают антибиотики от кашля и бронхита.

«А ведь резистентность к антибиотикам - это огромная проблема, и нам необходимо начать действовать немедленно, чтобы снизить употребление антибиотиков, - утверждает заместитель директора PHE, доктор Сьюзен Хопкинс. - Наши новые рекомендации призваны поддержать врачей, которые не спешат выписывать антибиотики, и вселить в пациентов уверенность в том, что врачи лишь желают им добра».

Проверьте симптомы

Разумеется, в рекомендациях допускается, что применение антибиотиков может быть необходимо в случае, если кашель сопровождается более серьезным заболеванием или если имеется риск дальнейших осложнений для людей с хроническими заболеваниями или ослабленным иммунитетом.

Мед также не рекомендуется детям в возрасте до года, поскольку он может содержать бактерии, способные вызвать младенческий ботулизм.

В любом случае, «если кашель усиливается, а не проходит, или человеку становится хуже, и он начинает задыхаться, ему следует обратиться к своему лечащему врачу», советует семейный врач доктор Тереза Люис.

print
  • Более 230 человек пострадали во время землетрясения в Иране, двое погибли
  • В США скончался сенатор Джон Маккейн
  • Спортсмен из Туркменистана дисквалифицирован за применение допинга на Азиаде
    • Комментарии
    Для добавления комментария необходимо быть нашим подписчиком
    Who is Who о нас Реклама



    Яндекс.Метрика
    © CA-NEWS: Центральноазиатская новостная служба, 2007-2018.
    Все права защищены и охраняются законом. Любое использование материалов сайта допустимо при условии наличия активной гиперссылки на CA-NEWS, за исключением материалов, опубликованных на ленте новостей - Кыргызстан, а также касающихся КР.
    Редакция не несет ответственности за достоверность информации, опубликованной в рекламных объявлениях.
    Редакция может не разделять мнения авторов статей в рубрике "Анализы и комментарии".
    Наш адрес:Кыргызстан, г.Бишкек,
    ул. Московская 189

    news@ca-news.org
    canews@asia.com
    ×