Минздрав Великобритании посоветовал лечить кашель медом вместо антибиотиков

CA-NEWS (CA) - Британский минздрав выпустил новые рекомендации, в которых советует лечить кашель медом или простыми лекарствами, доступными без рецепта, сообщает Би-би-си.

К помощи антибиотиков прибегать не стоит, потому что от кашля они помогают редко, отмечает ведомство. И вообще, кашель скорее всего пройдет сам через две-три недели.

Новые рекомендация министерства - это попытка бороться с проблемой перепотребления антибиотиков. Применение лекарств без веской причины приводит к появлению «супербактерий» - устойчивых к существующим препаратам инфекций, которые впоследствии тяжело лечить.

Проблема эпических масштабов

В народе при кашле и больном горле двано принято пить горячие напитки с медом, в которые можно добавить лимон или имбирь.

Эффективность такого лечения подтверждают сразу две авторитетных организации: Национальный институт здоровья и клинического совершенствования (NICE) и Общественное здоровье Англии (PHE).

По их словам, помогут и обычные сиропы от кашля. Специалисты из этих организаций советуют попробовать эти средства, прежде чем записываться на прием к врачу.

К тому же они указывают, что большинство видов кашля вызвано вирусами, с которыми антибиотики все равно не справятся, так что нужно просто подождать, пока действие вируса ослабнет.

И все же, несмотря на все эти рекомендации, статистика показывает, что 48% врачей прописывают антибиотики от кашля и бронхита.

«А ведь резистентность к антибиотикам - это огромная проблема, и нам необходимо начать действовать немедленно, чтобы снизить употребление антибиотиков, - утверждает заместитель директора PHE, доктор Сьюзен Хопкинс. - Наши новые рекомендации призваны поддержать врачей, которые не спешат выписывать антибиотики, и вселить в пациентов уверенность в том, что врачи лишь желают им добра».

Проверьте симптомы

Разумеется, в рекомендациях допускается, что применение антибиотиков может быть необходимо в случае, если кашель сопровождается более серьезным заболеванием или если имеется риск дальнейших осложнений для людей с хроническими заболеваниями или ослабленным иммунитетом.

Мед также не рекомендуется детям в возрасте до года, поскольку он может содержать бактерии, способные вызвать младенческий ботулизм.

В любом случае, «если кашель усиливается, а не проходит, или человеку становится хуже, и он начинает задыхаться, ему следует обратиться к своему лечащему врачу», советует семейный врач доктор Тереза Люис.