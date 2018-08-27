В Павлодарской области открыли мавзолей Акбалыка хазрета

CA-NEWS (KZ) - В Майском районе Павлодарской области презентовали мавзолей Акбалыка хазрета.

Как сообщает пресс-служба акимата региона, в честь события неподалеку от села Акшиман установили юрточный городок и устроили соревнования по кокпару. Аким области Булат Бакауов, открывая мавзолей, заявил, что на карте региона появилось еще одно священное место.

«У народа, который не помнит своей истории, нет будущего. По всей стране реализуется программа по модернизации сознания, которую объявил Нурсултан Назарбаев. И сегодня мы открываем еще одну неизвестную страницу нашей истории», - сказал он.

Отмечается, что Акбалык хазрет – известный проповедник. Родился предположительно в 1833 году. Настоящее имя хазрета – Абдылда, но так как хазрет обладал светлым цветом кожи, в народе его прозвали Акбалык. С 20 лет был вынужден уйти из родного аула, наняться к сартским купцам и заниматься перегоном скота в Ташкент. Долгие годы он посвятил жизнь обучению в медресе Ташкента и Бухары. В 44 года стал хазретом, затем вернулся в родные края в Бестау, где открыл мечеть-медресе и обучал детей казахов грамоте, азам исламской религии.