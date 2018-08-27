В Монголии будут модернизированы пограничные пропускные пункты аймака Сэлэнгэ

CA-NEWS (MNG) - В рамках реализации проекта регионального развития, финансируемого Азиатским банком развития (АБР), будут улучшены службы пограничных пунктов Алтанбулаг и Сухбаатар аймака Сэлэнгэ, передает Montsame.

Реализация проекта будет проходить в три этапа. Первый этап - расширение и модернизация сооружений пограничного порта Алтанбулаг. В рамках которых планируется строительство автодороги с твердым покрытием и автостоянки, а также модернизация оборудования порта. Второй этап включает в себя расширение таможенной автоматизированной информационной системы (ТАИС) и модернизация оборудования. В третий этап входят введение услуги «единого окна» в сфере внешней торговли и другие работы.

В результате реализации проекта, торговооборот и конкурентоспособность соответствующих портов увеличатся, а расходы и время совершения таможенных операций сократятся на 30 процентов.

В связи с этим, на прошлой неделе состоялась встреча «Созидание пограничных портов Алтанбулаг и Сухбаатар» для ознакомления и предоставления информации о проекте, на которой присутствовали глава администрации аймака Сэлэнгэ Ш.Оргил, представители пограничных служб и руководители свободных торговых зон Алтанбулаг и Сухбаатар, а также делегация компаний-проектировщиков «Татах хуч» и «Эм Си Пи Си групп».