РегистрацияВход

чужой компьютер

16+
мобильная версия [РУС] [ENG] [КЫРГ]
  27 августа 2018
Центральноазиатская новостная служба
экономика общество политика новости компаний происшествия спорт
В Монголии будут модернизированы пограничные пропускные пункты аймака Сэлэнгэ

CA-NEWS (MNG) - В рамках реализации проекта регионального развития, финансируемого Азиатским банком развития (АБР), будут улучшены службы пограничных пунктов Алтанбулаг и Сухбаатар аймака Сэлэнгэ, передает Montsame.

Реализация проекта будет проходить в три этапа. Первый этап - расширение и модернизация сооружений пограничного порта Алтанбулаг. В рамках которых планируется строительство автодороги с твердым покрытием и автостоянки, а также модернизация оборудования порта. Второй этап включает в себя расширение таможенной автоматизированной информационной системы (ТАИС) и модернизация оборудования. В третий этап входят введение услуги «единого окна» в сфере внешней торговли и другие работы.

В результате реализации проекта, торговооборот и конкурентоспособность соответствующих портов увеличатся, а расходы и время совершения таможенных операций сократятся на 30 процентов.

В связи с этим, на прошлой неделе состоялась встреча «Созидание пограничных портов Алтанбулаг и Сухбаатар» для ознакомления и предоставления информации о проекте, на которой присутствовали глава администрации аймака Сэлэнгэ Ш.Оргил, представители пограничных служб и руководители свободных торговых зон Алтанбулаг и Сухбаатар, а также делегация компаний-проектировщиков «Татах хуч» и «Эм Си Пи Си групп».

print
  • В США скончался сенатор Джон Маккейн
  • Более 230 человек пострадали во время землетрясения в Иране, двое погибли
  • Спортсмен из Туркменистана дисквалифицирован за применение допинга на Азиаде
    • Комментарии
    Для добавления комментария необходимо быть нашим подписчиком
    Who is Who о нас Реклама



    Яндекс.Метрика
    © CA-NEWS: Центральноазиатская новостная служба, 2007-2018.
    Все права защищены и охраняются законом. Любое использование материалов сайта допустимо при условии наличия активной гиперссылки на CA-NEWS, за исключением материалов, опубликованных на ленте новостей - Кыргызстан, а также касающихся КР.
    Редакция не несет ответственности за достоверность информации, опубликованной в рекламных объявлениях.
    Редакция может не разделять мнения авторов статей в рубрике "Анализы и комментарии".
    Наш адрес:Кыргызстан, г.Бишкек,
    ул. Московская 189

    news@ca-news.org
    canews@asia.com
    ×