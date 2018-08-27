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  27 августа 2018
Центральноазиатская новостная служба
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Майнинговый центр открыли в Экибастузе

CA-NEWS (KZ) - Майнинговый центр открыли в Экибастузе.

Как сообщает пресс-служба акимата Павлодарской области, новое предприятие в городе горняков, где начали добывать биткойн, посетил аким Булат Бакауов.

Центр, добывающий криптовалюту, работает два месяца. Предприятие функционирует на специальном китайском оборудовании и потребляет около 15 МВт электроэнергии.

«Сейчас добыча криптовалюты в Казахстане очень актуальна. В стране существует профицит электроэнергии, что позволяет привлекать новые инвестиции в подобные энергозатратные проекты. На нашем предприятии работает 16 человек, которые проходили обучение в Китае», - рассказывал руководитель проекта Ануар Сарсенов.

Сегодня в центре работает одна так называемая ферма по добыче биткойна. В ближайшее время на предприятии планируется расширение.

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