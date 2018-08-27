Назарбаев главе Службы внешней разведки: Важно сохранять дружественные отношения с соседями
CA-NEWS (KZ) - Президент Казахстана Нурсултан Назарбаев 27 августа встретился с директором Службы внешней разведки «Сырбар» Габитом Байжановым.
Как сообщает пресс-служба Акорды, они обсудили итоги деятельности ведомства за 6 месяцев текущего года и исполнении ранее данных поручений.
Глава государства подчеркнул важность сохранения дружественных отношений Казахстана с соседними государствами.
«Необходимо вести тесное сотрудничество с коллегами из специальных органов зарубежных стран. Держать на постоянном контроле приверженцев террористических идей, в том числе и тех, кто возвращается из Сирии. Это является основным направлением вашей работы», - сказал он.
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