Назарбаев главе Службы внешней разведки: Важно сохранять дружественные отношения с соседями

CA-NEWS (KZ) - Президент Казахстана Нурсултан Назарбаев 27 августа встретился с директором Службы внешней разведки «Сырбар» Габитом Байжановым.

Как сообщает пресс-служба Акорды, они обсудили итоги деятельности ведомства за 6 месяцев текущего года и исполнении ранее данных поручений.

Глава государства подчеркнул важность сохранения дружественных отношений Казахстана с соседними государствами.

«Необходимо вести тесное сотрудничество с коллегами из специальных органов зарубежных стран. Держать на постоянном контроле приверженцев террористических идей, в том числе и тех, кто возвращается из Сирии. Это является основным направлением вашей работы», - сказал он.